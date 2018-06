Rätselraten um seinen Gesundheitszustand Hat Joe Jackson nur noch wenige Tage zu leben?

Laut der Quelle werde der Vater des "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) jeden Tag schwächer und es wäre nur noch eine Frage der Zeit. Der 89-Jährige soll immer noch im Krankenhaus sein. Er hab die letzten Tage zwar in seinem Haus in Las Vegas verbringen wollen, sei dann aber doch im Krankenhaus geblieben.