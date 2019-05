Rätselraten geht weiter "Game of Thrones": Fotos der finalen Folge veröffentlicht

Bald heißt es Abschied nehmen: Am Sonntag - beziehungsweise Montag in Deutschland - kommen acht Staffeln "Game of Thrones" zu ihrem Ende. Kein Wunder, dass die Fans sich auf jeden Schnipsel stürzen, der ihnen mehr verraten könnte, über den Ausgang in Westeros. Jetzt hat HBO zwei neue Fotos des Finales veröffentlicht - und die Fans damit vor allem enttäuscht. Wer die fünfte Folge der achten Staffel noch nicht gesehen hat, sollte jetzt aufhören zu lesen.