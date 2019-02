Rätselhafte Mordserie in Bamberg "Tatort: Ein Tag wie jeder andere": Lohnt sich der neue Franken-Krimi?

Der ungewöhnliche, mit vielen Rückblenden erzählte "Tatort" wurde unter anderem im weltberühmten Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth (Oberfranken) gedreht. Wer also schon immer mal wissen wollte, wo sich Kanzlerin und Co. jedes Jahr im Sommer Kultur zu Gemüte führen, den werden diese Szenen besonders interessieren.

Routinierten "Tatort"-Fans dürfte der mordende Anwalt Thomas Peters übrigens bekannt vorkommen. Schauspieler Thorsten Merten spielt seit 2013 auch Kriminalhauptkommissar Kurt Stich, den Chef der Weimarer "Tatort"-Ermittler Lessing (Christina Ulmen) und Kira Dorn (Nora Tschirner).