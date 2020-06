Denn die Ermittler rechnen nicht mit schnellen Ergebnissen der Obduktion: "Aus meiner polizeilichen Erfahrung heraus wird es mindestens eine Woche dauern, bis wir abschließende Ergebnisse haben", sagte am Montag der Sprecher des Augsburger Präsidiums Jakob der AZ. Zwar wurden die Leichen der 15 und 16 Jahre alten Freunde tatsächlich am Montag von Gerichtsmedizinern untersucht, die notwendigen chemisch-toxikologischen Analysen dauerten aber noch länger. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus in Nordendorf die Leichen ihres Sohnes sowie des 15-Jährigen gefunden. Der Jüngere hatte bei seinem Freund übernachtet. Am Morgen waren beide tot.