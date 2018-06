Eine bemerkenswerte Geschichte in Ihrem Film ist die vom 96-jährigen Willy Beyhl, der mit seinem Vater im Schloss Nymphenburg gewohnt hat. Wie haben Sie ihn denn gefunden?

Das war großes Glück. Mich hat letzten Sommer eine 70-jährige Frau angeschrieben, die unterhalb vom Schloss Neuschwanstein wohnt. Sie schrieb, dass es einen Mann in der Nähe von Bad Aibling gibt, der noch nie erwähnt worden ist, und der aber sehr viel weiß über die Todesumstände.

Was hat er Ihnen berichtet?

Willy Beyhls Vater war ein Handwerker der Wittelsbacher und hatte eine Dienstwohnung im Haus 8 auf Schloss Nymphenburg. Willy Beyhl erinnert sich, wie 1961 der Chauffeur Kunze der Wittelsbacher in einem Opel Admiral angefahren kam, mit einem Bündel.

Was war da drin?

Der restliche Nachlass vom Kini, den die Reichsgräfin Josephine von Wrbna-Kaunitz in ihrer Schwabinger Wohnung verwaltet hatte. Der Chauffeur sagte, dass das alles schnell im Keller der Beyhls verbrannt werden soll, weil dort der letzte noch beheizbare Kessel des Schlosses stehe.

Und dann haben die Beyhls alles vernichtet?

Ja. Ein Packerl Briefe und den Königsmantel, den der Ludwig am Tag seines Todes getragen hat. Vorher aber, so erinnert sich Willy Beyhl, haben sie im Mantel zwei Löcher entdeckt. Beyhls Vater war im Ersten Weltkrieg Sanitäter und hat die Löcher eindeutig als Einschusslöcher erkannt, sagt sein Sohn.

Das würde erklären, wohin der Mantel verschwunden ist, den schon mehrere Zeugen gesehen haben wollen.

Genau so ist es.

Wie haben Sie geprüft, ob der alte Herr die Wahrheit sagt?

Ich halte Willy Beyhl für absolut glaubwürdig. Ich habe ihm etliche Fangfragen gestellt. Er ist auf keine hereingefallen, das sieht man auch im Film.

Sie sind auch auf den Urenkel des Schlossverwalters Leonhard Huber getroffen, der den toten Kini damals aus dem See geborgen hat. Wie kam denn das?

Totaler Zufall. Ich saß in einer Wirtschaft bei Weyarn und bin mit einem 85 Jahre alten Mann, dem Ade Huber, ins Gespräch über den Ludwig gekommen. Da sagt er zu mir: "Wissen Sie, dass mein Uropa den Kini aus dem Wasser gefischt hat?"

Ade Huber (85), hier neben dem Bild seines Urgroßvaters Leonhard Huber. Der hatte den toten Ludwig aus dem Starnberger See geborgen. Foto:Klaus Bichlmeier

Sie kannten den Mann nicht?

Nein, und es kannte ihn überhaupt kaum jemand. Daheim hat er mir eine Originalurkunde gezeigt, aus der hervorgeht, dass sein Uropa, der Schlossverwalter Leonhard Huber, der ja Kronzeuge von Ludwigs Tod war, wenig später lebenslanges Wohnrecht auf Schloss Nymphenburg erhalten hat. Wir müssen annehmen, dass das ein Schweigegeld war, damit er nie die Wahrheit über die wirklichen Todesumstände erzählt. Er hat sich daran gehalten.

Einige Szenen sehen so authentisch aus, als hätten Sie heimlich gefilmt. Haben Sie?

Ich filme mit einer unauffälligen Sony-Digitalkamera, die ist so groß wie eine Zigarettenschachtel, damit sich die Leute nicht so erschrecken. Und natürlich habe ich nicht an allen Drehorten umständlich Genehmigungen eingeholt.

Premiere der neuen Kini-Dokumentation "Unerhörtes ist geschehen" (die nächstes Jahr ins Kino kommen soll) ist am Sonntag, 17. Juni, 15 Uhr, im Gasteig. Regisseur Klaus Bichlmeier ist anwesend und erklärt einzelne Filmszenen. Karten gibt es für 18,50 Euro bei München-Ticket, 089 548 181 81.

