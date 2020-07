Rätsel des Glücks Rätsel eines Siebenjährigen sorgt für Freude bei der Queen

Dankesbrief aus dem Palast

In dem Rätsel zum Thema Glück versteckte der Junge die Worte "Lächeln", "Liebe", "Familie", "Sonnenschein", "Freunde" und "Umarmung". Eine Mitarbeiterin der Queen verfasste daraufhin einen Dankesbrief an den Siebenjährigen: "Die Königin wünscht, dass ich Dir schreibe und mich bei Dir für den lieben Brief bedanke, und für das Rätsel, das Du speziell für ihre Majestät erstellt hast. Deine Aufmerksamkeit wird sehr geschätzt und die Königin hofft, dass auch Du in der aktuellen Situation sicher und gesund bleibst", heißt es dort.