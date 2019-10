Höhere Strafen für Falschparker: Problem für Handwerker?

Dazu komme, dass das Bundesverkehrsministerium in Zukunft höhere Bußgelder plane, die das Parken in zweiter Reihe, auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen künftig mit bis zu 100 Euro und Punkten in Flensburg sanktionieren.