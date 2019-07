Inklusive Ihnen, Sie trugen das Gelbe Trikot 1977 zwar 15 Tage, zum Gesamtsieg hat es aber nicht gereicht.

(lacht) Richtig, inklusive meiner Person. Man muss sehen, dass jetzt bei Bernal alles gepasst hat. Der fünfmalige Tour-Sieger Chris Froome war nach seinem Sturz nicht dabei, Geraint Thomas, der Sieger des vergangenen Jahres, war nicht ganz so stark. Der hat seinen Triumph, was man so hört, vielleicht auch ein bisschen ausgiebig gefeiert. Wir werden sehen, was Bernal alles erreicht. Ja, er ist erst 22, aber es sind auch schon viele Junge dann wieder in der Versenkung verschwunden. Das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen, weil er den Biss hat, in Kolumbien jetzt ein Volksheld ist, aber ich will keine Lorbeeren verteilen, die man sich erst verdienen muss.