Ein strategischer Fehler. Denn die Bayernpartei interpretierte die Aussage so, dass die Grünen auch am Thomas-Wimmer-Ring den Radlstreifen als Ausweichroute für Einsatzfahrzeuge empfehlen würden. "Die Radl-Ideologie nimmt gefährliche Züge an", schimpfte Stadtrat Richard Progl. Dass "Rettungskräfte im Einsatz blockiert werden sollen, um Platz zu schaffen für 2,80 Meter breite Radl-Autobahnen", sei "der Gipfel der Unvernunft".