Schwer verletzt wurde ein Radler am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall mit einer Trambahn in Neuhausen. Der 38-jährige Angestellte fuhr trotz Rotlicht an der Ecke Arnulf- und Sedlmayrstraße in die Kreuzung. Der Fahrer (52) einer Straßenbahn der Linie 17 konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Radler krachte frontal in die Tram. Der Münchner wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei derzeit nicht.