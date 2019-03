Das E-Bike für Offroad-Fans

Focus JAM² C Plus Pro (6.999 Euro): "Ein Elektro- Mountainbike ohne Kompro misse – wenn der Geldbeutel es zulässt", sagt Neupert. Mit seinem extrem hohen Unterstützungsfaktor Berg von 2,29 ist das Rad ein pures Kraftpaket für den Offroadbereich - aber auch auf der Straße, selbst ohne Motorverstärkung, rollt es "wie auf Schienen", so das Urteil der Tester. Im höchsten Unterstützungsmodus schafft der Akku 98 Kilometer Strecke.