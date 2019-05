"Race to Erase MS"-Gala in Los Angeles Selma Blair: Besonderer Auftritt mit ihrem Sohn Arthur

Was für ein besonderer Auftritt von Schauspielerin Selma Blair ("Eiskalte Engel"). Die 46-Jährige tauchte bei der "Race to Erase MS"-Gala in Los Angeles, bei der sie geehrt wurde, in niedlicher Begleitung auf: Ihr Date war Söhnchen Arthur Saint Bleick (7). Es war Blairs zweiter öffentlicher Auftritt samt Gehstock nach der diesjährigen Oscar-Party von Vanity Fair. Die Schauspielerin hatte im Oktober 2018 via Instagram öffentlich gemacht, dass bei ihr Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert worden war.