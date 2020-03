Eine neue Staffel des Reality-Formates "Big Brother" läuft 20 Jahre nach der ersten Ausgabe seit 10. Februar in Sat.1. Mit den schwächelnden Einschaltquoten dürfte der Sender allerdings nicht zufrieden sein. So kam die Entscheidungs-Liveshow am Montag lediglich auf 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 960.000 Menschen verfolgten die Show. Das ist für den Sender der bisher schlechteste Wert für die Neuauflage des TV-Experiments. Könnte das Konsequenzen für "Big Brother 2020" haben? ("10 Jahre Big Brother und das Beste Von Heute" - Sichern Sie sich hier den Soundtrack zur erfolgreichen TV-Show)