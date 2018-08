Madonna: Stark und selbstbestimmt im Business

In den USA war Popmusik eine von Männern beherrschte Welt, als dem blonden Mädchen aus einem Vorort in Detroit, Michigan, der erste Hit gelang. "Everybody" landete 1982 in den Dance-Charts auf dem ersten Platz, die bald folgenden Singles "Holiday" und "Like a Virgin" sind heute Pop-Klassiker. Im ironischen Titel "Material Girl" klang bereits an, dass starke, selbstbestimmte Frauen zum Leitmotiv in ihrer Laufbahn werden würden. Männer beherrschen den Markt auch heute, aber Madonna schlug darin eine sehr breite Schneise.