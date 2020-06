All das sieht das Sicherheits- und Hygienekonzept des Final10-Turniers im Audi Dome, bei dem ab Samstag trotz Corona-Krise der Meister ermittelt wird, so vor. "Wir Deutschen werden für unsere Genauigkeit ja häufig belächelt, aber sie hat dazu geführt, dass wir im Fußball und im Basketball jeweils die erste Liga in Europa sind, die wieder spielt", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer der "Bild". Im Fußball habe es Zuschriften aus der ganzen Welt gegeben. "Und im Basketball schaut sich die NBA unser Konzept an, auch viele europäische Ligen informieren sich."