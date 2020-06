Quarantäne als Liebeskiller? Diese Promi-Beziehungen überlebten den Corona-Lockdown nicht

Ein anderes Problem - das das Fass möglicherweise zum Überlaufen brachte - entstand nach Quellenangaben von "Page Six" jedoch zu Beginn des Corona-Lockdowns. Weil er sich um ihre Sicherheit in New York City sorgte, soll Sarkozy seine Ex-Frau Charlotte Bernard, die gemeinsamen zwei Kinder und seine Mutter in das gemeinsame Haus in den Hamptons geholt haben. "Obwohl Mary-Kate seine Kinder liebt, war es zu viel, dass seine Ex-Frau während der Pandemie bei ihnen lebt", wird ein Insider zitiert. Nachdem die Gerichte in New York Ende Mai wieder elektronische Anträge annahmen, gingen Olsens Scheidungspapiere in Bearbeitung.