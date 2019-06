"Es geht nicht besser", sagt Schwarz über die Bedingungen, die er hier in neun Wochen Trainingslager vorfand. "Hier ist der Hund begraben", sagt er. Denn im grünen Niemandsland sollte ihn nichts ablenken. Abgesehen von den Mitarbeitern der Sportschule Kinema, die sich in dem kleinen Ort in der Gemeinde Neukirchen beim Heiligen Blut (Landkreis Cham) befindet. Inhaber Sepp Maurer hat hier einige Leistungssportler in Form gebracht: Skifahrer, Triathleten und vor allem Boxer. Doch nie hat er jemanden auf eine solche Herausforderung vorbereitet.