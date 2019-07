33 Minuten Feuerwerk über dem Olympiasee

AZ: Herr Jorhann, was werden Sie den Zuschauern dieses Jahr zeigen?

Thomas Jorhann: Wir werden 33 Minuten lang über 10.000 verschiedene Effekte in die Luft zaubern und Lichtbilder erzeugen. Was genau – das bleibt geheim.