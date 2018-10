München - Am Sonntagabend ging es in Obergiesing rund: Mehrere Personen riefen gegen 22.30 Uhr bei der Polizei an und meldeten circa 30 vermummte Personen, die durch die Aignerstraße ziehen und Hauswände beschmieren würden. Sie hatten nach Aussage der Zeugen Transparente dabei und warfen pyrotechnische Gegenstände.