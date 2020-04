Mai 2018: Löwen feiern Rückkehr in den Profifußball

Ab 14 Uhr überträgt der "BR" das Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken aus dem Mai 2018. Seinerzeit drehten die Löwen vor 12.500 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion einen 0:2-Rückstand in ein 2:2, das nach dem 3:2-Hinspielsieg in Saarbrücken zur Rückkehr in den Profifußball reichte.