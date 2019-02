Pur-Sänger hofft auf Besserung Hartmut Engler: Nach Bandscheiben-OP ist sein linker Fuß taub

Schon seit Ende des vergangenen Jahres muss Pur-Frontmann Hartmut Engler (57, "Zwischen den Welten") mit den Folgen einer Bandscheiben-Operation leben. So habe es bei dem Eingriff Komplikationen gegeben, die seit nunmehr fast zwei Monaten zu einem Taubheitsgefühl führen, berichtet die "Bild am Sonntag": "Ich kann gehen, aber spüre im linken Fuß gar nichts", so der Sänger gegenüber dem Blatt.