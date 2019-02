Die Red Bulls, diese fleißigen Punktesammler, haben damit zwei Partien vor Ende der Hauptrunde bereits 109 Zähler geholt. Das ist neuer Vereinsrekord – so gut war der EHC nicht einmal in den Meister-Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 (jeweils 107 Punkte). Am Freitag (19.30 Uhr) in Schwenningen und zum Abschluss der regulären Saison am Sonntag gegen Bremerhaven (14.00 Uhr) kann das Team von Erfolgscoach Don Jackson, das 39 seiner 50 DEL-Spiele in dieser Saison gewonnen hat, das Punktekonto noch aufpolstern.