München - Die Münchner fahren gerne Bus. Etwa 700.000 Menschen lassen sich an Werktagen durch die Stadt schaukeln. Nur leider: Nicht immer sind die MVG-Busse pünktlich. Vor allem im dichten Berufsverkehr sammeln die Busse gerne mal ordentlich Verspätung an. Die Stadt will deshalb nun ein Maßnahmenpaket auflegen, damit der Busverkehr in Zukunft besser fließt.