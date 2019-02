Pünktlich zur London Fashion Week Victoria Beckham startet neuen Mode-Channel bei YouTube

Victoria Beckham (44) startet einen neuen YouTube-Kanal. Das hat die britische Designerin selbst bei Instagram angekündigt. Schon sehr bald soll es soweit sein, denn Beckham möchte ihre Herbst-/Winter-Show von der London Fashion Week am Sonntag bereits live auf dem neuen Channel streamen. Auch auf ihrer Homepage und auf den berühmten Piccadilly Lights am Piccadilly Circus in London wird die Show zu sehen sein.