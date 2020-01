Pünktlich zum zweiten Geburtstag Kylie Jenner bringt eine "Stormi Collection" auf den Markt

Kylie Jenner (22, "Keeping Up With the Kardashians") ist Mutter und Geschäftsfrau. Bereits nach der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster (1) hatte sie die Farbpalette "Eye of the Storm" nach ihrer Tochter benannt. Jetzt verbindet der Reality-TV-Star erneut Privates mit Geschäftlichem und bringt eine ganze Kollektion unter dem Namen ihrer Tochter Stormi auf den Markt.