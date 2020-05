Pünktlich zum Geburtstag Bruce Willis hat seine komplette Familie wieder um sich

Ein Unfall führte zur vorübergehenden Trennung

Warum Emma und die Mädchen lange nicht Teil der Quarantäne-WG waren, hatte Scout Willis vor zwei Wochen im Dopey-Podcast Gastgeber Dave erklärt: "Meine Stiefmutter sollte eigentlich auch mit meinen kleinen Schwestern hierherkommen", erzählte sie. Doch dann habe ihre jüngere Schwester [Evelyn] im Park eine Injektionsnadel gefunden und sich damit in den Fuß gestochen. "Meine Stiefmutter musste in L.A. bleiben und auf die Testergebnisse des Arztbesuchs warten, also kam mein Vater allein hierher - und dann wurde das Reisen immer verrückter, also blieb meine Stiefmutter in L.A. bei meinen kleinen Schwestern", so Scout.