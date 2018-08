VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im Stadion an der Schleißheimer Straße

Das Stadion an der Schleißheimer Straße (Schleißheimerstraße 82, 80797 München) öffnet am Mittwoch um 18.30 Uhr und zeigt neben der Partie der Löwen in Osnabrück auch die Begegnung zwischen Energie Cottbus und der SpVgg Unterhaching. Reservierungen per E-Mail an reservierungen@sadss.de, telefonisch ist die Sport-Location in der Maxvorstadt unter 089-529736 zu erreichen.

VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im Sax

Wenn Sie es nicht weit ins Glockenbachviertel haben und die Partie live sehen wollen, wäre der Weg ins "Sax" (Hans-Sachs-Straße 5, 80469 München) empfehlenswert. Das Lokal kann nach Bedarf Bar, Restaurant, Café, Fußballkneipe und Biergarten sein. Öffnet täglich um 9 Uhr. Telefon: 089-268835, E-Mail: saxgmbh@web.de.

VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im B7

Nicht auf Giesings Höhen, aber auf der Theresienhöhe (Hausnummer 7, 80339 München). Die Sportsbar mit ihren 150 Sitzplätzen bietet zwei Beamer mit Leinwänden plus zehn Flatscreens. Telefon: 089-500593800.

VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im Giesinger Bräu

Der Open-Air-Tipp – und das in Giesing! Nicht vergessen: Auch für Mittwochabend sind Temperaturen knapp unter 30 Grad angesagt. 90 Minuten vor dem Anpfiff geht's um 17 Uhr im Stehausschank los – mit Grill und Bier. Wo? Martin-Luther-Straße 2, 81539 München. Nicht jeden Tag ist Band, oft ist auch Fußball – ganz ohne Reservierung. Telefon: 089-55062184.

VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im Bistro Bar Herzog's

Die Löwen-Spieler weit weg in Niedersachsen – und Sie nahe des Grünwalder Stadions. In Obergiesing zeigt "Bistro Bar Herzog's" (Herzogstandstraße 24, 81539 München) die Begegnung live. Reservierungen: 089-52032303.

VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im Sappralott

Auch in dem Lokal in Neuhausen werden alle Löwen-Spiele gezeigt – es gibt einen Beamer mit Leinwand sowie ein Flatscreen. Adresse: Donnersberger Straße 37, 80634 München (Telefon: 089-164725, E-Mail mail@sappralott.de). Achtung: Die zu reservierenden Plätze sind bereits vergeben. Wer also spontan kommen will, sollte nicht zu spät auflaufen.

VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im Substanz

Ab in die Isarvorstadt: Ruppertstraße 28, 80337 München, Telefon: 089-7212749. Alle Löwenspiele per Beamer in HD-Qualität auf Riesenleinwand und auf einem riesigen Fernseher. 200 Sitzplätze.

VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im Arena Treff

In Freimann, in der Nähe der "roten" Allianz Arena und direkt an der Bezirkssportanlage: Bauernfeindstraße 19, 80939 München, Telefon: 089-3226863. Es gibt 150 Sitzplätze, eine Leinwand, einen Fernseher.

VfL Osnabrück gegen TSV 1860 im Daxerhof

Der Löwen-Tipp außerhalb Münchens – der ehemalige 1860-Vize Peter Helfer ist hier Geschäftsführer. Adresse: Feursstraße 25, 82140 Olching (Telefon: 08142-4489580). Sitzplätze: 150 im Lokal – und 80 im Biergarten.

Video: Bierofka-PK vor dem Spiel gegen Osnabrück