Psychologin Eva Wlodarek im Interview Corona-Isolation: Mit diesen Tipps halten Sie durch

Wie kann man erreichen, dass die vielen negativen Nachrichten täglich nicht zu Niedergeschlagenheit führen?

Eva Wlodarek: Da hilft nur "Nachrichten-Detox". Wählen Sie eine seriöse Quelle, etwa die "Tagesschau", Ihre Tageszeitung, eine Wissenschaftssendung. In einem sachlichen Bericht erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Vermeiden Sie weitere Nachrichten, vor allem solche, in denen das Leiden einzelner Menschen dargestellt wird. Das bedrückt, ohne dass man etwas ändern kann.