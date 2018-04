Schwere Psychose: Alexander B. ist krankhaft paranoid

Auch nach der Einlieferung in die geschlossene Psychiatrie in Haar zeigte sich B. extrem auffällig. Gleich am ersten Abend habe er versucht, sich mit der Kordel seiner Jogginghose zu erhängen, da er sich einbildete, dass er dort ohnehin hingerichtet werden solle. Der Deutsche, der 36 seiner 38 Lebensjahre in den USA verbrachte, sei nicht in der Lage gewesen, ganze Sätze zu formulieren, habe nur unzusammenhängende Worte vor sich hingebrabbelt.