Psychologe Dan Katz erklärt Deshalb halten immer weniger Menschen die Corona-Regeln ein

Die Zeiten der alleinigen Isolation sind vorbei. Mittlerweile ist es in allen Bundesländern wieder erlaubt, sich mit einem anderen Haushalt, einigen Freunden oder der Familie zu treffen. Doch diese Lockerungen sehen manche Menschen als Einladung an, sich in großen Trauben zu versammeln - eng an eng. Woher die nachlassende Vorsicht kommt, erklärt der schwedische Psychologe Dan Katz, Autor von "Angst kocht auch nur mit Wasser", im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.