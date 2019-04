Psycho-Horror-Thriller aus Dresden "Tatort: Das Nest": Das ist der unheimliche Serien-Killer

In Kanada geboren

Der 48-jährige Sadler wurde als Sohn eines Deutschen und einer Britin in Toronto in Kanada geboren und zog erst mit rund fünf Jahren nach Deutschland. An der Royal Academy of Dramatic Art in London absolvierte er sein Studium und begann im Jahr 1994 mit kleineren Rollen seine TV-Karriere. Unter anderem spielte er in 21 Folgen der Serie "girl friends - Freundschaft fürs Herz" im Jahr 1997 mit. Ab 2001 drehte er auch erste Kino-Filme.