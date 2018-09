Psychisch krankem Mann droht dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie Auloh: Wie gefährlich ist der Gasmasken-Mann?

Landshut - Im Fall des psychisch kranken Mannes, der in Auloh Nachbarn bedroht und terrorisiert hat und am Mittwoch einen großen Polizeieinsatz ausgelöst hatte (wir berichteten) , soll nun eine dauerhafte Unterbringung des Landshuters in einer Psychiatrie geprüft werden. Das sagte am Freitag der Leiter des Ordnungsamtes. Die rechtlichen Hürden hierfür seien aber hoch.