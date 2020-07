Unterschiedliche Strategien zum Umgang mit dem Lockdown

Die Leute haben unterschiedlich auf die radikalen Einschnitte des Lockdowns reagiert. Mehr als jeder Zweite (54 Prozent im Bund, 63 Prozent in Bayern) überbrückt das Social Distancing durch Videochats mit Freunden und Familie.

Am zweithäufigsten gaben die Befragten an, die Zeit zu nutzen, um Wohnung, Garten oder Balkon auf Vordermann zu bringen (47 Prozent, 49 Prozent in Bayern). Aufgeschobene To-dos wie Keller aufräumen oder Papierkram erledigen lag auf Top Drei der meistgenannten Antworten (46 Prozent im Bund, 52 in Bayern). Dahinter folgt Spazierengehen mit 45 Prozent (53 Prozent in Bayern). Nur 19 Prozent verbringen mehr Zeit mit interaktiven Medien wie Videospielen oder Social Media (16 Prozent in Bayern).

Für die Umfrage "Corona 2020" befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa vom 13. bis 26. Mai 1.000 Personen zur Corona-Zeit. Die Befragten repräsentieren einen Querschnitt der volljährigen Bevölkerung in Deutschland.

