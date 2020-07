Derzeit wird es von einer Haushälterin bewohnt. Es würden auch regelmäßig Besichtigungen stattfinden, "aber man braucht den Richtigen, der das nötige Kleingeld hat."

Der einstige Bauherr: Karl Prinz von Bayern

Generalfeldmarschall, kleinerer Bruder König Ludwigs I. – und liebender Ehemann: Karl Prinz von Bayern (*1795 †1875) ließ die Villa für seine Frau erbauen. Er wirkte auch als Streitschlichter, als unter anderem Münchner den Aufstand probten, da sein Bruder wegen seiner Affäre mit Lola Montez in Ungnade beim Volk gefallen war. Karl starb in Tegernsee, als ihn sein Pferd abwarf. Eine Kapelle in der dortigen Schwaighofstraße erinnert an das Unglück.