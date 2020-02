Urteil ist nicht rechtskräftig

Der Vorsitzenden Richterin zufolge sprach zugunsten des Angeklagten, dass er sich geständig, schuldeinsichtig und reuig zeigte. Vor Gericht entschuldigte er sich per Handschlag beim Prügel-Opfer. Zu Lasten des 30-Jährigen wurde jedoch gelegt, dass er bereits häufiger strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Zudem sprach die enorme Rückfallgeschwindigkeit gegen den Mann. Auch deswegen konnte das zuständige Schöffengericht am Amtsgericht München die ausgesprochene Strafe nicht zur Bewährung aussetzen. Für eine erneute, dann dritte Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, fehle es dem Gericht zufolge an der erforderlichen Erfolgsaussicht.