Für die Tat habe es keinen besonderen Grund gegeben, sagte der Angeklagte, der laut Staatsanwaltschaft an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Er habe in der Nacht schlecht geschlafen, am Tag der Tat sei er gehetzt und wütend gewesen. Daraufhin habe er sich entschlossen, die nächste Person umzubringen, die ihm begegnet.