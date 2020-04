Brutaler Messer-Angriff auf Uni-Toilette?

Als die Frau auf die Toilette ging, eskalierte die Situation demnach. In einer Toiletten-Kabine schlug der Mann laut Staatsanwaltschaft seine Noch-Frau und verletzte sie mit einem Messer im Gesicht. Schließlich habe eine weitere Person eingegriffen. So schilderte es auch die Frau in ihrer Zeugenaussage vor Gericht.