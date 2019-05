München - Ein 19-Jähriger hat in einem Prozess wegen versuchten Totschlags gestanden, einen gläsernen Bierkrug auf einen Polizisten geworfen zu haben. Zum Verfahrensauftakt vor dem Landgericht München II am Dienstag gab er zu, den Beamten am Rande einer Sonnwendfeier in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) vom Juni 2018 angegriffen zu haben. Laut Anklage traf der Krug das Opfer im Schulterbereich, brachte es jedoch nicht in Lebensgefahr.