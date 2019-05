Mann bewirft Polizisten von hinten mit Maßkrug

Als Polizisten eine Gruppe alkoholisierter Gäste beruhigen wollten, schleuderte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft einen Bierkrug von hinten auf einen Beamten. Der Polizist wurde an der Schulter getroffen und ging zu Boden, war jedoch nicht in Lebensgefahr. In der Folge war er eine Woche lang dienstunfähig.