München - Sein Kollege sei etwas weiß geworden, erinnert sich der Commerzbank-Mitarbeiter am Dienstag im Zeugenstand. Der Grund der unnatürlichen Blässe: Am 10. April 2018 hatten die beiden bei einer Begehung des Schließfachraumes am Paradeplatz entdeckt, dass einige Fächer offenbar beschädigt wurden. "Drei Minuten später war die Polizei da", sagt der Sicherheitsexperte.