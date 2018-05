München - "Was soll ich sagen, es tut mir leid." So lapidar gibt Florin C. (45) am Freitag zu, dass er seine Ex-Frau mit dem Auto überrollen und töten wollte. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus. Etwas später während seiner Vernehmung durch den Vorsitzenden Richter Thomas Bott bezeichnet der 45-Jährige seine Tat als "Dummheit". Stimmt die Anklage, kommt das einer großen Verniedlichung gleich.