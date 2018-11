Frau starb trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen

Der Fahrer soll während des Winterdienstes im Januar 2016 in Erlabrunn bei Würzburg nach dem tödlichen Unfall einfach weitergefahren sein. Später soll er versucht haben, die Tat zu verschleiern. Die Frau wollte an dem kalten Wintermorgen gelbe Säcke an einer Sammelstelle im Ort ablegen. Dort findet ein Zeuge kurz danach die Frau - halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg liegend. Die Frau starb trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer und den Notarzt noch an der Unfallstelle.