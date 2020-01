Prozess in New York Zwei weitere Zeuginnen belasten Harvey Weinstein schwer

Im Prozess von Harvey Weinstein (67) kommen immer mehr Details ans Licht. Am Mittwoch hat Tarale Wulff (43), eine ehemalige Kellnerin, vor Gericht in New York ausgesagt. Sie wirft dem gefallenen Filmmogul sexuelle Belästigung und Vergewaltigung vor. Das meldet unter anderem der "Hollywood Reporter". Wulff behauptet, Weinstein habe vor ihr masturbiert und sie im Jahr 2005 vergewaltigt.