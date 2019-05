Schläge und Drohungen: Angeklagter schämt sich für seine Taten

An die Gewalttaten kann er sich nicht vollständig erinnern. Das hat er mit seinem Opfer gemein. Die Ankläger sind aber überzeugt davon, dass Paul F. die junge Frau in einem Fall in seiner Wohnung eingesperrt hat. Auf dem Bett sitzend soll er sie dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Resultat: Hämatome im Gesicht und eine schmerzhafte Platzwunde an Ober- und Unterlippe. Dann habe er sein Opfer gewürgt.