Staatsanwaltschaft will dauerhaften Psychiatrieaufenthalt

Karl T. (35, Name geändert) wird beschuldigt, Menschenleben in Gefahr gebracht zu haben. Der psychisch kranke Mann hat am 11. August 2019 während seines Aufenthalts in der Diakonieeinrichtung in Herzogsägmühle (Kreis Weilheim-Schongau) sein Kopfkissen mit seinem Feuerzeug in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf Matratze und das hölzerne Bettgestell über. Aber da war Karl T. schon nicht mehr in seinem Zimmer. Ein Nachbar hörte den Brandalarm. Er und eine Betreuerin bekämpften das Feuer mit mehreren Eimern Wasser und einem Feuerlöscher. Erfolgreich. Niemand wurde verletzt, der Schaden (5.000 Euro) hielt sich in Grenzen.