Am Anfang habe er nur gefummelt. Doch dabei blieb es nicht. Weil er Probleme mit seiner Familie hatte, tauchte Leon T. immer wieder in der Wohnung des Rentners in Berg am Laim auf. Die Übergriffe wurden immer massiver. Jedes Mal gab Peter K. seinem Opfer zunächst Marihuana oder Haschisch. Im Rausch ließ der Bub den Sex dann über sich ergehen.