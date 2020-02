Die Mittel verkaufte er dann zumeist an ihm bekannte Abnehmer aus der Fitness- und Bodybuilding-Szene. Den Kaufpreis entrichteten seine Kunden in bar oder sie überwiesen das Geld. Einen Teil der Dopingmittel soll Peter F. aber auch selber konsumiert haben. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt. Der Vorsitzende Richter Philipp Stoll hat die Urteilsverkündung für Freitag geplant.