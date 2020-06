Die Vorsitzende Richterin am Landgericht München II sah es am Freitag als erwiesen an, dass der 60 Jahre alte Deutsche im Zeitraum von 2000 bis 2019 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht und pornografische Bilder an Jungen geschickt hatte. Sie wies darauf hin, dass sie den Angeklagten nicht für pädophil halte. Seine Neigung gelte nur Jungen ab der Pubertät, wie ein Gutachter im Prozess dargelegt hatte.