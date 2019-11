München - Peter K. (75, Name geändert) steht auf, beugt sich zu der Polizistin im Zeugenstand rüber und will ihr die Hand geben. Doch in diesem Moment stoppt ihn der Richter. Eine Entschuldigung gerne, aber bitte keinen Körperkontakt mit dem Opfer. Also belässt es der 75-Jährige bei den Worten "Es tut mir schrecklich leid."