München - Sie wollten mit Immobilien handeln und wurden von Firmenchef Johann F. (58) gelinkt. Erst nach Vertragsabschluss als "Mitarbeiter" erfuhren die angeworbenen Möchtegern-Makler (20 Opfer werden in der Anklage aufgeführt), dass sie mitnichten Häuser verkaufen werden. Sie sollten stattdessen neue Interessenten an dem Job vermitteln und so zu dem Schneeballsystem des Betrügers beitragen.